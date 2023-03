In Leipzig haben am Mittwoch sieben Vertreterinnen der "Letzten Generation" die Jahnallee am Sportforum blockiert. Das teilte die Polizei mit. Mehrere Frauen seien mit Bannern und Plakaten auf die Straße gegangen, um den Verkehr in Fahrtrichtung Bahnhof aufzuhalten. Einige Autos hätten sich noch an ihnen vorbeigedrängt, danach habe der Verkehr stillgestanden, sagte eine Sprecherin der Protestgruppe.