Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind am Mittwoch in Leipzig zu einem internationalen Wasserstoff-Kongress zusammengekommen. Im Mittelpunkt des Treffens stünden regionale Entwicklungspotenziale für eine europäische, grüne Wasserstoffwirtschaft, hieß es. Mit dem Wasserstoff-Kongress will das Sächsische Wirtschaftsministerium Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Netzwerken und Verbänden eine Bühne für den Austausch sowie den Wissens- und Technologietransfer geben. Außerdem soll die Kooperation mit Tschechien, dem belgischen Flandern und dem niederländischen Nordbrabant angekurbelt werden.