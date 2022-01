Mit diesem Entwurf konnten sie bei der Stadt punkten. Nach der Vergabe ging die eigentliche Arbeit erst richtig los – doch die habe sich gelohnt, meint Anett Slaby. "Das wird richtig gut und es ist nötig, so etwas zu machen, weil wohnungspolitisch geht es gerade voll ab. Hier in Leipzig Wohnungen zu finden, die auch konstant bezahlbar sind und wo man sicher sein kann, dass man da in 15 Jahren noch okay drinnen wohnen kann, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr."