Am Freitag wird der US-Rocker Alice Cooper für ein Konzert in der "Quarterback Immobilien Arena" in Leipzig erwartet. Als Erfinder des Schock-Rocks ist der mittlerweile 76-Jährige für seine fulminante Bühnenshow und Songs wie "Poison" und "School's Out" bekannt.



Als Vorband unterstützt ihn auf seiner "Too Close For Comfort"-Tour die deutsche Metal-Ikone Doro Pesch, die auch schon seit 40 Jahren im Musikgeschäft erfolgreich ist.

Bildrechte: picture alliance / PIC ONE | Christian Ender