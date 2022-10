Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um Abrechnungsbetrug, Behandlungsfehler, unnötige Operationen und Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. In der vergangenen Woche haben rund 300 Beamten in mehreren Bundesländern Praxis-, Wohn- und Geschäftsräume durchsucht – unter anderem die in der Acqua Klinik in Leipzig. Nach MDR exakt-Recherchen stehen zehn Ärzte und zwei kaufmännische Führungskräfte der Leipziger Kopfzentrum Gruppe im Fokus der Behörden.