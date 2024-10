Am Freitagabend ist die Polizei zu einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher gerufen worden. Dort fand sie ein schwer verletztes Mädchen vor. Wie die Polizei mitteilte, ist die Siebenjährige später in einer Klinik an ihren Verletzungen verstorben. Nach ersten Erkenntnissen stehe ihre große Schwester unter Tatverdacht. Die 13-Jährige werde derzeit in einer Fachklinik psychologisch betreut.