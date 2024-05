Bei Schwerpunktkontrollen hat die Polizei in Leipzig zahlreiche Drogen sichergestellt. Laut Polizei wurden eine Wohnung und ein früheres Ladengeschäft durchsucht. Gefunden wurden mehr als 18 Kilogramm an Drogen, darunter 15 Kilogramm Cannabis, etwa zweieinhalb Kilo Ecstasy-Tabletten, ein Kilo Crystal-Meth und mehr als 10.000 Euro Bargeld. Einer der Mieter, ein 34-jähriger Mann, sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Ein mutmaßlicher Drogenkurier auf dem Fahrrad hatte die Spur gelegt.