Künstliche Intelligenz an Schulen Leipziger Schule setzt auf KI-Experten für innovativen Unterricht

25. März 2025, 08:08 Uhr

Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in unseren Alltag. Auch in Schulen spielen ChatGPT und Co. eine immer größere Rolle. Um dem bestmöglich gerecht zu werden, geht eine Schule in Sachsen nun neue Wege. An der Leipzig International School gibt es einen Mitarbeiter, der sich komplett um das Thema Künstliche Intelligenz kümmert.