Mit dem Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien werden Medienschaffende und Institutionen geehrt, die sich in ihrer Arbeit der Presse- und Meinungsfreiheit verschrieben haben und persönliche Gefährdungen, oft bis zu Angriffen auf Leib und Leben, dabei in Kauf nehmen. In diesem Jahr wird die Auslandskorrespondentin Katrin Eigendorf ausgezeichnet.

Ob Russland, Frankreich, Afghanistan, der Libanon, die Türkei, der Irak oder die Ukraine: Katrin Eigendorf steht seit vielen Jahren für eine Berichterstattung, die in Kriegs- und Krisensituationen die Machthaber und die Ohnmächtigen gleichermaßen in den Blick nimmt.

Eigendorf gelinge es, der deutschen Öffentlichkeit ein Bild von den politischen und den Lebensbedingungen in Kriegs- und Krisengebieten zu vermitteln, sagt Seeger. Dass ihr Einsatz, wie in jüngster Zeit in Afghanistan oder in der Ukraine, mitunter gefährlich ist und viel Mut erfordert, halte sie nicht von ihrer im besten Sinne aufklärerischen Arbeit ab.