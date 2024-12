Bei null Grad nachts zur unbeheizten Außentoilette? In der "Langen Lene" in Leipzig ist das aktuell Alltag und das ruft bei den Anwohnern großen Unmut hervor. Herbert Koßmann wohnt in der "Langen Lene" im Leipziger Stadtteil Probstheida und kritisiert nicht nur die fehlende Heizung in den mobilen Toiletten. Sie seien auch nicht barrierefrei und das sei vor allem für die älteren Bewohner ein Problem.