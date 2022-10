Anne Schumann vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Leipzig berichtet, dass es wichtig ist, eine gute Infrastruktur für die Benutzung zu haben, sprich: gute und breite Radwege in der Stadt. "Man muss auch für sich herausfinden, welche Art Lastenrad einem am angenehmsten ist - zweirädig oder dreirädig, mit Kasten oder Sitzwanne, mit E-Betrieb oder ohne. Und absolut wichtig ist, das Rad mit mehr als einem guten Schloss zu sichern", sagt Schumann und stellt mir eine dreirädriges Lastenrad mit Kasten vorne zum Ausprobieren hin. Auf dem kleinen Parcours im Stadtteilpark Rabet drehe ich dann unter Schumanns Beobachtung eine kleine Runde. Das dreirädrige Lastenrad liegt gut auf dem Asphalt, doch ich brauche etwas mehr Armeinsatz beim Lenken.

Auch eine Fahrradversicherung ist nach Ansicht des ADFC unerlässlich. Die hohe Diebstahlrate von Fahrrädern in Leipzig geht eben auch an den Lastenrädern nicht vorbei. Anfang Oktober erst sind zwei Lastenräder aus dem Pilotprojekt Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen (TINK) gestohlen worden. Davon berichtet mir auch Katja Gaunitz, die als Praktikantin bei der Stadt das Lastenradprojekt mit unterstützt. "Eines der beiden gestohlenen Räder ist wieder aufgetaucht, musste aber ersetzt werden", erzählt sie mir.

Trotz mancher Schwierigkeit glaubt Gaunitz an das Lastenrad als Alternative zum Auto. "Es setzt sich immer mehr durch", sagt sie. Zwar könne sie zur Zukunft des TINK-Projektes in Leipzig nichts verraten, hofft jedoch, dass es damit weitergeht. "Was wir bisher an den Zahlen sehen, ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Räder oft für den Transport von Kindern benutzen", berichtet sie. Dass die Räder ein Kindermagnet sind, fällt nicht schwer zu bemerken. Als ich das zweite Lastenrad - diesmal ein zweirädriges mit E-Antrieb und Sitzwanne - probiere, habe ich einen Augenblick später gleich drei Kinder zwischen fünf und sieben Jahren drinsitzen.