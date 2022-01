"Meine Mutter arbeitet in einem Supermarkt. Es tut ihr wirklich jedes Mal leid, wenn sie Sachen in den Müll werfen muss", berichtet eine junge Frau. Ihr Freund neben ihr schaut auf die bunten Essensreste auf dem Boden und sagt, er finde die Aktion nicht schlecht, würde aber niemals mitmachen.



Eine Aktivistin geht auf eine ältere Frau zu, schenkt ihr eine Kartoffel und erhält Zuspruch von ihr: "Es ist ein absoluter Skandal, was an Essen täglich weggeschmissen wird. Wir leben anscheinend in zuviel Wohlstand", sagte sie im Weitergehen.