Nach dem Tod einer Frau im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz hat die Polizei einen Mann festgenommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag MDR SACHSEN bestätigte, wurde der 42 Jahre alte Mann am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Er soll in Verbindung mit dem Tod der 31 Jahre alten Frau stehen. Sie war am Dienstag in einem Hotel in Leipzig leblos gefunden worden.

Die Polizei nahm nach dem Tod einer Frau einen 42-jährigen Verdächtigen fest. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Christian Grube