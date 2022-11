Nach dem Tod einer Frau im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz hat die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag MDR SACHSEN bestätigte, wurde der 42 Jahre alte Mann am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Er wird verdächtigt eine 31 Jahre alte Frau getötet zu haben. Der Vorwurf lautet nach Behördenangaben Totschlag.

Am Dienstag war eine Frau in einem Hotel in Leipzig leblos gefunden worden.Wie die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen und in welcher Verbindung er zu der Frau steht, wurde nicht mitgeteilt.