Zwischen 10 und 17 Uhr dürfen Autos am Sonntag nicht über den Leipziger Innenstadtring fahren. Stattdessen können alle über den Ring flanieren, die sich ohne Motor und Abgase fortbewegen - also zum Beispiel Fußgänger, Radfahrerinnen oder Rollschuhfahrer und Skaterinnen. Der autofreie Tag ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche, die vom 16. bis zum 22. September unter dem Motto "Aktiv, gesund und sicher unterwegs" stattfindet. "Ich freue mich, dass der Ring an diesem Tag exklusiv den Radfahrerinnen und Radfahrern sowie den Flaneuren vorbehalten ist. Diese nachhaltigen Mobilitätsformen können sich auf dem Ring einmal richtig viel Raum nehmen, so dass der Promenadenring tatsächlich zum Promenieren einlädt," teilte der Baubürgermeister Thomas Dienberg mit. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) bieten am Sonntag zudem einen besonderen Tarif für ihre Fahrgäste an. Einzelfahrscheine für Fahrten mit Straßenbahn, Bus, Flexa und S-Bahn in der Zone 110 gelten am Sonntag ganztägig. Normalerweise ist die Nutzung der Fahrkarten auf wenige Stunden begrenzt