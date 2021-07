Vor dem Leipziger Landgericht muss sich seit Donnerstag ein 31 Jahre alter Leipziger wegen Mordes verantworten. Zu Beginn des Prozesses kündigte er ein Geständnis an. Sein Verteidiger sagte, sein Mandant werde die Tötung der 61 Jahre alten Nachbarin einräumen. Dem Vorwurf des Mordes werde aber entgegengetreten. Die Aussage des Angeklagten ist für den 12. August in Anwesenheit des psychiatrischen Sachverständigen vorgesehen.

Der 31-Jährige und die ältere Dame wohnten in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Südvorstadt. Die Anklage geht davon aus, dass sich beide somit zumindest vom Sehen kannten. Deshalb habe die 61-Jährige den Mann wohl am Tattag auch freiwillig in ihre Wohnung gelassen, so die Annahme der Staatsanwaltschaft. Zeugen dafür gibt es nicht.