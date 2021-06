Studie Leipziger Waffenverbotszone fällt

Hauptinhalt

Was hat Sachsens erste und bisher einzige Waffenverbotszone in der Leipziger Eisenbahnstraße gebracht? Die Landespolizei-Hochschule hat das in einer Studie ermittelt. Denn von Anfang an, also seit 2018, gibt es Diskussionen über Sinn und Erfolg dieser Zone. Am Mittwoch wurden die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Und Schlussfolgerungen daraus.