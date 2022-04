Auf der Agra können neueste Maschinen, Mähdrescher und Traktoren, die in Deutschland und Europa teilweise noch nie zu sehen waren, begutachtet werden. Wem das nicht reicht, der kann nach fachkundiger Einweisung selbst einen Traktor übers Gelände steuern. Vorausgesetzt, er oder sie bringt eine gültige Fahrerlaubnis mit.



Unter dem Titel Biodiversität geht es auf der Messe um Umwelt-, Arten- und Klimaschutz, aber auch um Superfrüchte und Pflanzen wie Quinoa oder Kichererbsen und ihre Anbaumethoden. Und auch in weiterer Hinsicht geht es auf der Agra um Diversität: Jede dritte Beschäftigte in der Landwirtschaft ist eine Frau, aber als Vorbilder in den Führungsriegen sind sie bisher selten. Das Bäuerinnen-Frühstück am Sonnabend um 14:30 Uhr will das ändern und lädt Interessierte zum Austausch ein.

Der Anbau von Quinooa und anderen sogenannten Superfrüchten wird auf der Landwirtschaftsmesse Thema sein. Bildrechte: imago images / Cord