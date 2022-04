Der Flughafen Erfurt wird seit Donnerstag von den Fluglotsen in Leipzig/Halle überwacht. Am größten mitteldeutschen Airport betreibt die Deutsche Flugsicherung (DFS) ein sogenanntes Remote-Tower-Control-Center , das nun auch die Flugbewegungen im rund 100 Kilometer entfernten Erfurt kontrolliert.

Flugzeuge am Flughafen Erfurt starten und landen künftig mit Hilfe aus Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Angaben der DFS haben die Lotsen in Leipzig/Halle mit Hilfe hochauflösender Videokameras einen Überblick über den Verkehr in der Luft und am Boden des Erfurter Flughafens. Mit den Kameras können sie sich außerdem in Echtzeit Details heranzoomen lassen. Durch die zusätzlich verbaute Infrarottechnik erhalten die Fluglotsen zudem eine deutlich verbesserte Sicht, vor allem bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit.