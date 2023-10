Literarischer Herbst Proteste bei Alice Schwarzer-Lesung

Hauptinhalt

26. Oktober 2023, 10:09 Uhr

Bei einer Lesung der Publizistin Alice Schwarzer in Leipzig hat es am Mittwochabend erneut Proteste gegeben. Dabei besetzte eine Gruppe von etwa 20 Personen zeitweise das Podium. Auf Transparenten und in Sprechchören prangerten sie unter anderem Schwarzers Haltung zu Transgeschlechtlichkeit an. Der Veranstaltungsbeginn verzögerte sich. Bereits im Vorfeld der Lesung hatte es Proteste gegeben.