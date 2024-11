In Leipzig-Eutritzsch hat die Polizei eine stark betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin die unsichere Fahrweise der Frau beobachtet und den Notruf gewählt. Demnach wendete die 45-Jährige in der Kurt-Schumacher-Straße und fuhr in die falsche Fahrtrichtung der Einbahnstraße bis zur Berliner Straße zurück.

