Die Beschäftigten des Versandhauses Amazon am Standort Leipzig gehen erneut in den Streik. Der Ausstand soll in der Nacht zum Montag beginnen und vier Tage andauern. Sie beteiligen sich damit an einer bundesweiten Aktion, sagt Thomas Schneider von der Gewerkschaft Verdi. Betroffen seien neben Leipzig auch die Werke in Rheinberg, Werne, Koblenz sowie zwei Standorte in Bad Hersfeld.