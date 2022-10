Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Versandhändlers Amazon in Leipzig zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand solle von Dienstagmorgen bis Donnerstagmorgen dauern, sagte Gewerkschaftssekretär Ronny Streich. Ziel des Warnstreiks sei eine bessere Bezahlung. "Bundesweit wurde und wird bereits an verschiedenen Standorten bei Amazon gestreikt", sagte Streich. Amazon erwartet wie schon in der Vergangenheit keine Auswirkungen für die Kunden in Folge der Aktion.