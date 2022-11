Knapp 16 Millionen Euro habe der Städtische Eigenbetrieb in das neue Gebäude investiert. Es werde nicht die einzige Bautätigkeit am Standort in Eutritzsch bleiben, erklärte Finanzbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik, Torsten Bonew: "Der Campus soll in den nächsten zehn Jahren zum modernsten Krankenhaus Sachsens umgebaut werden. Das wird der größte Krankenhausneubau Sachsens." Dieser solle insgesamt 180 Millionen Euro kosten. Bis dort allerdings die Bagger rollen, wird es noch bis zum Frühjahr 2023 dauern.