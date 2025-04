Während der ersten Amtszeit von Trump 2016, hatte Erica Larson Bautze nochmal mit ihrer Familie für eine Weile in den USA gelebt. Seitdem kann sich die 36-Jährige nicht mehr vorstellen in die Staaten zurückzuziehen. Sie habe damals erlebt, welchen Einfluss Trump haben kann. "Da diese Frage für mich geklärt ist, ist die viel größere Sorge, was bei einem Besuch in den USA passieren wird."