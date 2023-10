Grosch und Hahn wohnen an der Riebeckstraße in Leipzig. Eine Ecke mit viel Verkehr, den mehrere Ampeln regeln. Sobald es grün wird, überqueren sie die Straße. Dann springt die Fußgängerampel wieder auf rot. Doch die beiden sind noch nicht auf der anderen Seite angekommen. "Gucken Sie mal, es ist rot, wir sind gerade so rüber. Das könne nicht sein." Das Gleiche passiert an der nächsten Ampel.