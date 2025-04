Am Leipziger Amtsgericht muss sich ein Bundeswehrangehöriger wegen Volksverhetzung verantworten. Der Angeklagte hatte im Oktober 2022 an einem Lehrgang für berufserfahrene Unteroffiziere an der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch teilgenommen. Während einer Diskussion soll der 52-Jährige sich antisemitisch geäußert haben. Daraufhin wurde gegen den Unteroffizier Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Das mögliche Strafmaß reicht von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.