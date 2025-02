Zwischen den Bundesländern gebe es "Unterschiede", sagt Christian Kötter. "Das Problem ist seit Jahresbeginn neu, weil die Bayern eine Vereinfachung vorgenommen haben. Aber dies führt im Endeffekt dazu, dass dann ein bayerisches Kind in Sachsen nicht mehr angeln kann." Das Umweltministerium (SMUL) in Dresden schrieb MDR SACHSEN: "Die Jugendfischereischeine von Personen aus allen anderen Bundesländern werden in Sachsen anerkannt. Somit ist die Fischereiausübung, zum Beispiel im Urlaub in Sachsen, für diesen Personenkreis möglich." Das SMUL schlägt im Fall von Dean den Gang zu kommerziell betriebenen Angelteichen vor: "In Sachsen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, an bewirtschafteten Anlagen den Fischfang mit der Handangel auch ohne Fischereischein auszuüben."