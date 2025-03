Nach monatelangem Behördenmarathon Dean aus Bayern darf endlich mit seinem Opa in Sachsen angeln

Applaus, Applaus: Opa Steffen Spiegler hat es tatsächlich geschafft. Der Rentner aus Köhra im Landkreis Leipzig hat einen Angelschein für seinen Enkel Dean organisiert. Und das, obwohl der Junge in Bayern lebt. Und es dort seit dem 1. Januar 2025 keinen Jugend-Fischereischein mehr gibt. Den er aber wiederum in Sachsen benötigt.

Deshalb begab sich Steffen Spiegler auf eine Odyssee durch die Fischerei-Behörden in Sachsen und Bayern. Und dabei gelang ihm fast eine Punktlandung. Denn zu Deans zehntem Geburtstag, am 14. März, wollte der angelbegeisterte Großvater dem hochtalentierten Nachwuchsangler die offizielle Genehmigung überreichen. MDR SACHSEN berichtete über das Vorhaben .

Drei Tage vor dem Geburtstag hielt der Nordsachse dann wirklich das Papier in seinen Händen und sagte: "Ich betrachte den Vorgang aus sächsischer Sicht als abgeschlossen. Es ist für mich ein tragfähiger Kompromiss." Die persönliche Übergabe ließ sich Opa Steffen natürlich nicht nehmen. Er fuhr am Freitag in Deans fränkischen Wohnort Thalmässing und schenkte ihm den Jugend-Fischereischein zum 10. Geburtstag. "Jetzt ist das Allerwichtigste, dass er die Freude am Angeln behält."