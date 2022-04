Zeugenaufruf Angriff auf S-Bahn mit Fußballfans im Süden von Leipzig

Unbekannte verübten am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr einen gezielten Angriff auf eine S-Bahn. An Bord waren unter anderem Fußballfans auf der Rückreise von einem Spiel in Leipzig. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde die Bahn am Haltepunkt Böhlen-Werke von 20 bis 25 vermummten Personen erwartet. Die Täter bewarfen den Zug demnach mit Schottersteinen und versuchten gewaltsam in die Bahn einzudringen. Dabei durchschlugen mehrere Steine die Scheiben. Eine Person wurde leicht verletzt.