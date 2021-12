In Leipzig hat es am späten Donnerstagabend auf das Büro der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel einen Angriff gegeben. Nagel sagte dem MDR, vor ihrem Büro sei Pyrotechnik explodiert. Außerdem seien zwei Schafsköpfe abgelegt und eine handschriftliche Notiz hinterlassen worden. Darauf sei unter anderem das Wort Moschee zu lesen gewesen.

Die Polizei sperrte den Tatort großflächig ab und sicherte Spuren. Verletzt wurde niemand. Nagel vermutet, dass es sich um einen Racheakt für die Beschädigung einer Moschee am Montag in Leipzig handeln könnte. Am Rande einer Demonstration waren Scheiben der Moschee des türkisch-geprägten Islamverbandes DITIB eingeworfen worden.