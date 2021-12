Staatsschutz ermittelt Nach Moscheeangriff: Schafsköpfe vor Linke-Büro in Leipzig

Montagabend in Leipzig: Am Rande einer Demonstration wird die DITIB-Moschee an der Eisenbahnstraße angegriffen. Der Angriff wird dem linken Spektrum zugeordnet, die damit Kritik am Erdogan-Regime in der Türkei äußern will. Die Angriffe auf die Moschee werden partei- und verbandsübergreifen verurteilt. In der Nacht zum Freitag wurde das Büro der Linke-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel Ziel eines Angriffs.