Im Nachgang der Mai-Kundgebungen in Leipzig hat die Polizei zahlreiche Verstöße registriert. Wie die Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, wurde im Leipziger Stadtteil Connewitz in der Nacht zum Sonntag erneut eine Polizeistation mit Steinen beworfen worden. Mehrere Scheiben seien beschädigt. Die Wache in der Wiedebach-Passage ist immer wieder Ziel von Angriffen mit Steinen oder von Farbattacken.



Zudem sei am Abend in Connewitz ein Polizeiauto mit einem Stein beworfen worden, als es am Herderpark vorbeifuhr, in dem sich 200 bis 300 Personen aufgehalten hatten. Später sei ein weiteres Fahrzeug der Polizei mit Pyrotechnik attackiert worden, hieß es weiter. Kurz vor Mitternacht flog eine Flasche auf eine Straßenbahn, die aber offenbar nicht beschädigt wurde. Außerdem wurden mehrere brennende Mülltonnen gemeldet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Landfriedensbruchs eingeleitet.