Staatsanwaltschaft Leipzig 20-Jähriger nach Mord in Schkeuditz angeklagt

Gut fünf Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen 19-Jährigen in Schkeuditz bei Leipzig hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 20-Jährigen erhoben. Dem jungen Mann wird Mord in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag mit. Zudem geht es demnach um unerlaubten Handel mit Drogen in nicht geringer Menge sowie das vorsätzliche unerlaubte Führen einer halbautomatischen Kurzwaffe. Der mutmaßliche Täter sitzt seit Januar 2022 in Untersuchungshaft.