Ein Jahr nach den Ausschreitungen am sogenannten Tag X in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 25-Jährigen erhoben. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wird dem Mann unter anderem versuchter Mord in zwei Fällen sowie gefährliche Körperverletzung in 18 Fällen vorgeworfen. Er soll am 3. Juni vorigen Jahres zwei Brandsätze sowie Steine und Pyrotechnik auf Polizisten geworfen haben.