In Leipzig sind an neuralgischen Punkten Funkstreifenwagen positioniert worden, wie die Polizei mitteilte. Auch sei die für besonders lebensbedrohliche Einsatzlagen bestimmte Einsatzgruppe aufgerüstet und im Leipziger Zentrum eingesetzt worden. "Objektiv betrachtet gibt es weiterhin keine konkrete Gefährdungslage und unsere Maßnahmen dienen der Stärkung des Sicherheitsgefühls", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.