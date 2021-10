Gil Ofarim war vor dem Vorfall am Montagabend Gast einer Aufzeichnung im Auftrag des MDR. "Was ihm anschließend in einem Leipziger Hotel widerfahren ist, ist zutiefst beschämend", sagte MDR-Sprecherin Julia Krittian. "Wir verurteilen jegliche antisemitische Äußerung und fordern lückenlose Aufklärung und Konsequenzen."

Der Zentralrat der Juden kristisiert den Vorfall in Leipzig via Twitter: "Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden", so Zentralrats-Präsident Josef Schuster.