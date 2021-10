Der Sänger Gil Ofarim ist im Leipziger Hotel Westin offenbar antisemitisch beleidigt worden. Wie der 39-Jährige in einem Video auf Instagram mitteilte, soll ihn ein Hotelmitarbeiter aufgefordert haben, seine Davidstern-Kette abzulegen, um einchecken zu dürfen. Zuvor soll Ofarim zudem immer wieder beim Warten in der Schlange übergangen worden sein.

Der Zentralrat der Juden kristisierte den Vorfall in Leipzig via Twitter: "Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden", so Zentralrats-Präsident Josef Schuster.