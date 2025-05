Apnoe-Tauchen - Das Apnoetauchen, auch Freitauchen genannt, ist die älteste Form des Tauchens.



- Ursprünglich wurde das Tauchen ohne technische Hilfsmittel zum Sammeln von Schwämmen, Perlen, Muscheln und zur Jagd eingesetzt. Zunehmend hat es sich als Extremsport etabliert.



- Ohne Druckluftflasche und Sauerstoffmaske tauchen die Sportlerinnen und Sportler in Tiefen von mehr als 200 Metern.



- Um ohne Hilfsmittel so lange und so tief zu tauchen zu können, ist gezieltes Atem- und Mentaltraining notwendig. Für Ungeübte ist so langes Tauchen ohne Hilfsmittel lebensgefährlich.