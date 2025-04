Bei den Aufbauarbeiten für das Konzert von Nino de Angelo in Leipzig ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Das teilte der Sänger auf seinem Instagram-Kanal mit.



Zuvor hatte eine Polizeisprecherin den Arbeitsunfall MDR SACHSEN bestätigt. Zur Schwere der Verletzungen machte sie mit Rücksicht auf die Angehörigen zunächst keine Angaben. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 9:20 Uhr alarmiert. Die Person stürzte aus großer Höhe in die Tiefe und wurde medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen obliegen bei Arbeitsunfällen der Landesdirektion Sachsen.