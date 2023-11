Zu sehen sind auch andere wichtige Persönlichkeiten und Weggefährten, wie der Sommerfelder Pfarrer oder Arnolds Magd, Maria Winkelmann-Kirch. "Sie war die erste Frau, die geschichtlich bewiesen einen Kometen entdeckt hat", erzählt Lehrer Ondruschka. "In einer von Männern dominierten Welt, hat sie sich also einen Namen gemacht."

Noch ist die Arnold-Treppe den Schülerinnen und Schülern vorbehalten. Alexander Ondruschka plant aber schon weiter. Einmal im Monat, so sein Wunsch, soll die Treppe für alle Interessierten zugänglich sein. Der erste Termin ist am 10. Dezember um 15 Uhr in der Christoph-Arnold-Schule in Leipzig-Engelsdorf.