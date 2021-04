In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte drei Scheiben am Leipziger Haus des Jugendrechts zerstört. Sie warfen Steine in die Fenster und ein Farbglas an die Fassade, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen in Dresden mitteilten. Eine politische Motivation werd nicht ausgeschlossen, es gibt ein Bekennerschreiben im Internet. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hat die Ermittlungen übernommen.