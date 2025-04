Am Auensee gibt es einen von 20 Blühstreifen in Leipzig. Mit diesem Projekt will die Stadt Wiesen wieder attraktiver für Insekten machen. Der Blühstreifen am Auensee hat sich zu einem Schmetterlingshotspot entwickelt. Mit der "Viel-Falter-Garten-App" werden Naturliebhaber zu Schmetterlingsbeobachtern. Außerdem gibt es vom Anglerverband Leipzig verschiedene Infotafeln. Mit ihnen lernen Besucher, welche Fische im See leben.