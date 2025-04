Auerbachs Keller feiert das halbe Jahrtausend schon seit dem vorigen Jahr. Berechtigt, denn vermutlich gab es schon vor 1525 einen Weinausschank an dieser Stelle. Und so wird schon seit dem Sommer "schlampampt". Das Wort ist außerhalb von Auerbachs Keller aus der Sprachmode gekommen und meint üppig essen und trinken. Der "Große Schlampamp" findet pünktlich auf den Tag am 15. April statt, als vor 500 Jahren Heinrich Stromer von Auerbach erstmals ein Weinfass öffnete.

Doch Stromers Nachfahren sind geschäftstüchtig. Hundert Jahre nach der Kellereröffnung lassen sie 1625 zwei Bilder malen, die Faust und Studenten beim fröhlichen Schlampamp zeigen und seinen Ritt auf dem Fass. Darunter wird geschrieben: "Doktor Faustus zu dieser Frist, aus Auerbachs Keller geritten ist, auf einem Faß mit Wein geschwind, welches gesehen viel Mutterkind". Damit ist die Legende vom faustischen Fassritt mit Auerbachs Keller verknüpft. Goethe hat sich bei seinen Besäufnissen in Auerbachs Keller die Bilder gesehen und verewigt Schlampampen und Fassklau in "Faust, der Tragödie erster Teil".

Auerbachs Keller wird zum Mekka aller Goetheverehrer. Schon 1831 spottet der Weimarische Prinzenerzieher Frédéric Jean Soret: "Sie halten sich für Genies, weil sie in einem Keller kneipten, indem Goethe eingekehrt ist und den Goethe unsterblich gemacht hat. Die armen Kerle." Der Wirt, so Soret, verdanke Goethe sein Vermögen und müsste den Dichterfürsten eigentlich entlohnen. Es hätte aber nicht Goethe bedurft, Auerbachs Keller berühmt zu machen.

Einer der ersten Gäste ist Martin Luther, der bei Heinrich Stromer nächtigt, wenn er in Leipzig ist. Er und die Messe sorgen stets für illustre Gäste in den Kellergewölben. So schreibt Friedrich Taubmann, einst Professor für Dichtkunst und Beredsamkeit an der Universität Wittenberg: "Wer Leipzig besucht, die berühmte Stadt, und dort die Messe bewundert hat, jedoch versäumte auf Auerbachs Hof zu gehen, der schweige, denn der hat Leipzig nicht gesehn."