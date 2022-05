Am Montagvormittag ist eine Frau in Leipzig-Stötteritz durch eine Rasierklinge verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, hatten Unbekannte in einem Park einen Aufkleber präpariert. Die Klinge war zwischen einem Mülleimer und dem Sticker platziert worden. Beim Entfernen des Aufklebers habe sich die Frau leicht am Finger verletzt und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.