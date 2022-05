Das Pilotprojekt habe in der ersten Woche regelrecht einen Raketenstart hingelegt, erklärte Sven Röder von der Stadtreinigung MDR SACHSEN. Allein in den ersten fünf Tagen nach Projektstart hätten um die 70 Einwohner den Bonus genutzt und damit rund 6.000 Euro aus dem Etat abgeschöpft. Ohne die jetzige Aufstockung des Budgets hätte das Projekt schon nach wenigen Tagen wieder eingestellt werden müssen. Geplant war ursprünglich, die Pilotphase bis zum 31. August laufen zu lassen bzw. dann einzustellen, wenn das Budget von ursprünglich 10.000 Euro vor dem Ende der Laufzeit aufgebraucht sein sollte. "Wir wollten frühzeitig nachjustieren, damit der Bonus auch weiter fortlaufen kann", sagte Röder.

In acht Leipziger Betrieben erhalten Leipzigerinnen und Leipziger nun einen Bonus von 50 Prozent auf Reparaturleistungen bei Haushaltsgeräten und Mobiltelefonen. Maximal 100 Euro werden beigesteuert. Bei Fahrrädern sowie Textil- und Lederwaren sind es 50 Euro.



Beim Start des Projektes am 20. Mai hatte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther die Bedeutung des Projekts für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit betont. "Reparaturen vermeiden Ressourcenverschwendung, sie sind gut für Umwelt und Klima, denn die meisten CO2-Emissionen fallen bei der Herstellung eines Produkts an", sagte der Minister.



In Thüringen wird der Reparaturbonus bereits flächendeckend angeboten. Dort war er 2021 eingeführt worden, um nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Auch in Thüringen traf der Bonus einen Nerv. Laut Ministerium hatten innerhalb von vier Monaten rund 7.000 Thüringerinnen und Thüringer den Zuschlag beantragt. Repariert wurden vor allem Handys, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kaffeemaschinen.