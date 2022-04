Gleise, Oberleitung, Bahndämme und Signaltechnik sowie Brücken werden aktuell auf 47 Kilometern erneuert. Insgesamt sollen sich die Arbeiten bis 2026 hinziehen.



Bereits seit einem Jahr wird den Angaben zufolge in den Streckenabschnitten Böhlen - Neukieritzsch, Treben-Lehma - Altenburg, Lehndorf - Gößnitz und in Borna gebaut. Nun stehe die Inbetriebnahme elektronischer Stellwerkstechnik kurz bevor, hieß es. Dazu muss die Strecke abschnittsweise gesperrt werden. Alle Fahrplanänderung hinterlegt die Bahn in der Fahrplanauskunft und gibt diese durch Aushänge in den Stationen bekannt. Eine Großbaustelle bleibt bis Herbst der Bahnhof Borna an der S6. Der wird für Reisende mit eingeschränkter Mobilität, Kinderwagen oder schweren Rollkoffern mit barrierefreien Rampen umgebaut und neue Bahnsteige erhält.