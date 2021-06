Ausbildung In Leipzig werden Migranten Rettungssanitäter

In Sachsen arbeiten etwa 3.600 ehrenamtliche und hauptamtliche Johanniter. In sechs Monaten bekommen sie neue Kolleginnen und Kollegen. Doch die müssen an der Johanniter-Akademie erstmal Sprachbarrieren überwinden und die sächsische Kultur kennenlernen.