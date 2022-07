Toben, lernen und erleben: Das Kindermuseum Unikatum in Leipzig

Malen, lesen, klettern - eine kreative Erlebniswelt

Nicht schlimm für den kleinen Entdecker an meiner Seite. Er lässt die Geld-Ausstellung und die Hörstationen zu wichtigen historischen Ereignissen links liegen und sprintet die Treppe hinauf. Es bleibt nicht einmal Zeit, den Fahrradhelm abzusetzen. Hinter der Tür in der ersten Etage verbirgt sich ein kreatives Spieleparadies, das auch viele Kleinkinder glücklich machen dürfte: ein großer Raum mit verwinkelten Ecken gefüllt mit Beschäftigungsmöglichkeiten für Stunden.



Der erste Blick fällt auf die Tische mit Stiften, Papier und Wasserfarben. Weiter hinten steht ein Tisch mit Spielen. Auch Schach ist dabei. An einer Wand hält ein prall gefülltes Bücherregal Klassiker der Kinderliteratur bereit. Direkt daneben liegen Matten und Polster, um es sich beim Schmökern oder Vorlesen gemütlich zu machen. Hier könnten wir Stunden verbringen, schließlich gibt es ganz andere Bücher als zu Hause. Doch wir schaffen gerade mal einige Seiten, bevor das Kind aufspringt.

"Mama, ein Hai! An der Decke!", ruft er und zeigt auf das graue Ungetüm aus Pappmaschee. Es schwebt über einem Tresen im Raum. Sowas hat er noch nie gesehen. Und weiter hinten im Raum kann man Türme bauen mit Kissen in Quader-Form. Eine Rakete mit kleinen Hörelementen gibt's auch noch - ebenso einen Kletterturm mit integriertem Versteck. Klar, dass wir jede einzelne Station ausprobieren. Nach einer guten Stunde sind Mutter und Kind fertig - auch körperlich. Wir haben alles gegeben, um den Kreativraum zu testen.

Vorne kreativ und konzentriert, hinten ist alles in Bewegung: Das Kreativzimmer im ersten Stock des Kindermuseums bietet Spielspaß für viele Stunden. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Ruhe und Entspannung im Innenhof

Es geht wieder nach unten ins Erdgeschoss, aber unser Besuch ist noch nicht vorbei. Das Café - sie erinnern sich. Weil das Wetter so schön ist, sitzen wir draußen und stärken uns ein wenig. Der Innenhof ist begrünt und - wie auch der Raum oben - etwas verwinkelt. Ganz hinten in der Ecke haben wir uns ein Plätzchen gesucht zwischen den Bäumen. Ein kleiner Hügel ist hier aufgeschüttet und bepflanzt worden. Ringsherum stehen Körbe - kleine Lernstationen über Pflanzen. Ganz ruhig ist es hier. Kaum zu glauben, dass wir mitten in der Stadt sind.

Während das Kind auf einem dicken Seil balanciert oder im Sandkasten die schönsten Kuchen bäckt, sitze ich auf der Bank im Schatten und bestaune seine Ausdauer. Zwei Stunden gilt unser Ticket. Unsere Zeit hier ist inzwischen fast vorbei und ich fühle mich inzwischen vor allem entspannt. Ein klassischer Museumsbesuch war das heute natürlich nicht und trotzdem nehmen wir ganz viel mit. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass Museen auch Kindern viel Spaß machen können und dass ich mich auf die Empfehlung meiner Kollegin verlassen kann. Der Abschied fällt dem Kind nach diesem Nachmittag schwer. "Kommen wir bald wieder?", fragt er. Klar.

Fazit

An diesem Ort hätten wir noch viele weitere Stunden zubringen können: malen, lesen, hören, klettern, bauen, stempeln - und nebenbei noch etwas lernen. Besser geht es für Kinder doch eigentlich nicht. Besonders gut gefällt mir, dass es ein durchdachtes Preissystem für die Tickets gibt, Menschen im Rollstuhl an der Ausstellung teilnehmen können und beispielsweise Geschwisterkinder, deren Altersabstand etwas größer ist, trotzdem alle auf ihre Kosten kommen. Das Angebot ist so groß, dass viele Interessen verschiedener Altersgruppen angesprochen werden.



Besonders empfehlenswert ist ein Besuch bei heißen Temperaturen. Während sich der Rest Leipzigs an den Badeseen stapelt, hat man das Museum fast für sich alleine und es ist angenehm kühl in den Räumen. Wir werden aber bestimmt auch bei gräulich-abscheulichem Wetter wieder vorbeischauen, auch wenn es dann deutlich voller sein wird.