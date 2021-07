Das sächsische Landeskriminalamt (LKA) hat für Hinweise auf Tatverdächtige nach schweren Angriffen auf Polizisten in der Silvesternacht 2019/2020 in Leipzig eine hohe Belohnung ausgelobt. Für "sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen" sind 90.000 Euro angedacht, teilte das LKA am Donnerstag mit. Im Fall der Ausschreitungen am Connewitzer Kreuz ermittelt weiter die Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen.

Die Behörden suchen unter anderem Hinweise zu Tatverdächtigen oder Personen aus dem Umfeld, Video- oder Fotoaufnahmen sowie Hinweise aus den Sozialen Medien.

Mehrere Polizisten verletzt

In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2019 auf den 1. Januar 2020 hatte es am Connewitzer Kreuz massive Angriffe auf Polizeibeamte gegeben. Drei Beamte wurden aus einer Gruppe heraus schwer verletzt. Dabei kam es laut LKA unter anderem zu Tritten gegen die Köpfe von zwei Polizeibeamten. Einer der beiden Beamten sei so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahmen die Täter dabei lebensgefährliche Verletzungen und auch den möglichen Tod der beiden angegriffenen Polizeibeamten zumindest billigend in Kauf. Die Behörden hatten die Attacken als Linksextremismus eingestuft. Es gab allerdings auch Kritik am Polizeieinsatz und an der Kommunikation der Polizei. Einer der Tatverdächtigen hatte sich im April nach einer Öffentlichkeitsfahndung den Behörden gestellt.